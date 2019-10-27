Лидер «Азова»* пообещал привести тысячи бойцов в Донбасс

Основатель нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ) Андрей Билецкий пригрозил президенту Владимиру Зеленскому привести в Донбасс десять тысяч добровольцев, если он решит «выкинуть ветеранов» с территории разведения войск. Об этом говорится в его видеообращении к украинскому лидеру после визита последнего в поселок Золотое.

Билецкий называет разговор на повышенных тонах, состоявшийся между Зеленским и одним из радикалов, «хамством со стороны президента».

«Если вы решите исполнять свои угрозы - выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе будет тысяча, а если и с тысячей не получится, то десять тысяч», - сказал глава нацбатальона.

По мнению Билецкого, требование президента отойти на километр от линии соприкосновения лишит Украину стратегически важных для обороны объектов.

Зеленский посетил позиции националистов около Золотого 26 октября. Диалог с радикалами у главы государства не сложился, так как вместо отвода войск они хотели обсудить свое несогласие с исполнением «формулы Штайнмайера».

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещен в РФ