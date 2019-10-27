В сгоревшем под Рязанью доме нашли тела троих детей

В сгоревшем доме под Рязанью обнаружены тела троих детей - двух девочек и мальчика. Следователи уже возбудили уголовное дело по данному факту.

Как говорится в сообщении на сайте СК РФ, пожар произошел в жилом доме в селе Сановка Шиловского района. Это случилось 27 октября.

«Обнаружены трое погибших - две девочки 2015 и 2019 годов рождения и их брат 2018 года рождения», - уточняется в заявлении.

На место ЧП выехали руководитель следственного управления и специалисты. В настоящее время производится осмотр места происшествия и устанавливаются обстоятельства и причины пожара.