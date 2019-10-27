Песков рассказал, как Россия и Турция готовили меморандум по Сирии

Меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии в оперативном порядке готовили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сели составлять болванку текста, потом уже по ходу сами лидеры вносили изменения», - заявил Песков.

Он добавил, что все изменения министры иностранных дел согласовывали на русском, английском и турецком языках.

Меморандум по Сирии Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали 22 октября в Сочи. Он предполагает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. После подписания документа Анкара объявила об остановке военной операции, начатой 9 октября.