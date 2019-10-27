Телепроект «Взвод»: до финального этапа экспериментальной программы доподготовки офицерского состава добрались лучшие из лучших

Строгий отбор участников, тяжелейшие условия и более 15 полигонов страны. Минобороы России проводит экспериментальную программу доподготовки офицерского состава. Участники выполняют задания, сравнимые по сложности с подготовкой бойцов спецназа. При этом среди них нет бойцов спецназначения. Вместе с ними испытания проходит и съемочная группа «Звезды». Отснятый материал объединен в спецпроект, получивший название «Взвод».

На место в первом экспериментальном отряде претендовали 4,5 тысячи офицеров из всех военных округов России. Но до участия дошли лишь 30 лучших. Впереди - финальный этап. Смотрите его совсем скоро на телеканале «Звезда».

Вышедшие серии специальных репортажей «Взвод» доступны на сайте «Звезды», а также на платформе SMART TV.