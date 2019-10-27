Более шести тысяч солдат и офицеров ЗВО написали Географический диктант

Более шести тысяч военнослужащих гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа и члены их семей написали международный Географический диктант. Тестовые задания выполнили в шести регионах базирования воинских частей на 28 площадках, которые были зарегистрированы специально для этого.

Офицеры управления армии и военнослужащие бригады управления сели за парты в Воронеже. На вопросы ответили более 100 офицеров, сержантов и рядовых. После завершения диктанта все опросные листы были отсканированы и в электронном виде переданы в Русское географическое общество для проверки, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Географический диктант пишется ежегодно с 2015 года. Инициатором его проведения выступил президент России Владимир Путин. Главная цель акции - популяризация географических знаний о России среди ее населения.