Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте

Российский певец Стас Пьеха признался в долгой борьбе с зависимостью. По словам самого артиста, начиная с подросткового возраста он перепробовал все, что только мог. В жизни Пьехи были и алкоголь, с помощью которого он пытался заглушить нарастающую депрессию, и наркотики, и различные фармацевтические препараты, которые он употреблял по рецепту и без.

Однажды такой образ жизни довел его до инфаркта и срочной госпитализации. Все произошло во время гастрольного тура по стране, и жизнь певца в тот раз оказалась на волоске.

«У меня случился срыв, я начал употреблять алкоголь и кое-что еще и большое количество медицинской фармацевтики. У меня было два полных шкафа таблеток. Так я несколько месяцев прожил и попал в больницу с инфарктом, мне было тогда 34 года. Мне становилось в тот день все хуже, и это случилось на гастролях. Меня тогда удалось доставить в Москву живым», - признался артист в эфире телеканала НТВ.

После выписки из клиники эстрадный певец, по его собственному признанию, осознал губительность своего образа жизни и взялся за собственное здоровье. Период реабилитации был крайне тяжелым, вспоминает Стас, который теперь, спустя длительное время, сам оказывает помощь людям, ведущим борьбу с зависимостью.