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Шойгу принял участие в написании Географического диктанта - 2019

Наталия Майорова
13:03 27.10.2019
Глава Министерства обороны РФ традиционно принимает участие в написании Географического диктанта.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На главной площадке, в МГУ, проходит Географический диктант. Его участниками стали президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, начальник Генштаба ВС РФ, замминистра обороны России Валерий Герасимов. 

Кроме того, диктант пришли написать председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов, известные спортсмены и артисты, среди которых - музыкант Сергей Шнуров. Мероприятие началось на центральной площадке в 12:00 по Москве.

Глава Министерства обороны РФ традиционно принимает участие в написании Географического диктанта. Вместе с москвичами в МГУ приехали также заместители министра обороны РФ, ректор МГУ Виктор Садовничий и юнармейцы.

Сергей Шойгу, отвечая на вопрос ведущей акции Яны Чуриковой о диктанте прошлого года, признался, что написал его «очень хорошо».

Все желающие написать уже пятый по счету Географический диктант могут сделать это более чем на 5,7 тысячи площадок в РФ и на 109 за рубежом. Впервые в диктанте этого года вопросы были переведены на французский язык, помимо английского.

Как отметили в Минобороны РФ, в просветительской акции примут участие более 230 тысяч военнослужащих и членов их семей, гражданских служащих и сотрудников министерства.

В текущем году Географический диктант претерпел изменения: вопросы были разбиты на две группы. Первая часть состоит из десяти простых заданий, основанных на общеизвестных фактах. А во вторую часть вошли 30 более сложных вопросов.

Впервые Географический диктант прошел в 2015 году. За четыре года его проведения в акции приняли участие почти 900 тысяч человек.

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