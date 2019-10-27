Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперты рассказали об опасности подсолнечного масла

Иван Линдеманн
13:27 27.10.2019
Руководитель лаборатории химии пищевых продуктов Владимир Бессонов считает, что это масло способствует воспалению и сужению кровеносных сосудов.
Эксперты рассказали об опасности подсолнечного масла
© Фото: Георгий Зимарев, РИА Новости

Долгое время считалось, что нерафинированное подсолнечное масло полезно для здоровья, ведь в нем содержатся большое количество витамина Е и полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Но не так давно ученые пришли к выводу, что этот продукт может вызвать сразу несколько серьезных заболеваний.

Как оказалось, в подсолнечнике присутствует линолевая омега-6 кислота, которая при попадании в организм человека преобразовывается в арахидоновую. Последняя, в свою очередь, является неким строительным материалом для молекул, которые провоцируют воспаление и сужение кровеносных сосудов.

«Могут возникнуть гормональные отклонения и ухудшение качества кожи», - приводит НТВ слова руководителя лаборатории химии пищевых продуктов Владимира Бессонова.

Эксперт пояснил, произойдет это только в том случае, если не соблюдать баланс и употреблять мало других полиненасыщенных жирных кислот. Бессонов советует есть больше морепродуктов, рыбы, льняного масла и других продуктов, в которых содержится омега-3.

Что касается рафинированного подсолнечного масла, то оно, утверждают эксперты, оказалось еще опасней - в процессе производства в нем образуются эфиры глицидола, провоцирующие рак.

Как рассказал НТВ руководитель хроматографического отдела немецкой лаборатории SGS Ян Кульман, в России в отличие от Европы пока не установлены нормативы содержания глицидола в продуктах. Эксперт советует не рисковать и полностью отказаться от рафинированного подсолнечного масла.

Готовить еду химики советуют на кокосовом, пальмовом, сливочном маслах или сале - при жарке в них практически не образуется вредных веществ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.10.2019, 05:00
Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани
Дата27.10.2019, 05:00
Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани
Дата27.10.2019, 10:55
Тарасова оценила выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата27.10.2019, 07:19
Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году
Дата26.10.2019, 15:13
Маклеры, кооперативы и МЖК: как решали квартирный вопрос в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:27 В стране и мире
Эксперты рассказали об опасности подсолнечного масла
13:25 В стране и мире
Российские военнослужащие в Абхазии ответили на вопросы Географического диктанта
13:07 В стране и мире
Видео
Более шести тысяч солдат и офицеров ЗВО написали Географический диктант
13:03 В стране и мире
Видео
Шойгу принял участие в написании Географического диктанта - 2019
12:54 В стране и мире
Эксперт усомнился в достоверности информации о ликвидации аль-Багдади
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»
Неземная любовь: нетрезвые пассажиры предались страсти на борту рейса Москва - Владивосток
Видео
Бровки домиком: в Сети обнаружен самый довольный посетитель ветклиники
«Что-то крупное случилось»: загадочный твит Трампа оставил пользователей в недоумении
«Ядовитый» туман окутал зону отчуждения в Чернобыле
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс. рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.