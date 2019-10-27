Эксперты рассказали об опасности подсолнечного масла

Долгое время считалось, что нерафинированное подсолнечное масло полезно для здоровья, ведь в нем содержатся большое количество витамина Е и полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Но не так давно ученые пришли к выводу, что этот продукт может вызвать сразу несколько серьезных заболеваний.

Как оказалось, в подсолнечнике присутствует линолевая омега-6 кислота, которая при попадании в организм человека преобразовывается в арахидоновую. Последняя, в свою очередь, является неким строительным материалом для молекул, которые провоцируют воспаление и сужение кровеносных сосудов.

«Могут возникнуть гормональные отклонения и ухудшение качества кожи», - приводит НТВ слова руководителя лаборатории химии пищевых продуктов Владимира Бессонова.

Эксперт пояснил, произойдет это только в том случае, если не соблюдать баланс и употреблять мало других полиненасыщенных жирных кислот. Бессонов советует есть больше морепродуктов, рыбы, льняного масла и других продуктов, в которых содержится омега-3.

Что касается рафинированного подсолнечного масла, то оно, утверждают эксперты, оказалось еще опасней - в процессе производства в нем образуются эфиры глицидола, провоцирующие рак.

Как рассказал НТВ руководитель хроматографического отдела немецкой лаборатории SGS Ян Кульман, в России в отличие от Европы пока не установлены нормативы содержания глицидола в продуктах. Эксперт советует не рисковать и полностью отказаться от рафинированного подсолнечного масла.

Готовить еду химики советуют на кокосовом, пальмовом, сливочном маслах или сале - при жарке в них практически не образуется вредных веществ.