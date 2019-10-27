Российские военнослужащие в Абхазии ответили на вопросы Географического диктанта

Более трех тысяч солдат и офицеров Южного военного округа военной базы, дислоцированной в Абхазии, написали Географический диктант. Для участников акции были заготовлены 30 тестовых заданий, которые для удобства разделили на три подгруппы: географические понятия и термины; расположение географических объектов на карте; географические описания.

Для ответа на каждый вопрос участнику диктанта дается три минуты, а на написание всей проверочной работы - не более 45 минут. Многие вопросы в тестовых заданиях сопровождаются фотографиями и иллюстрациями.

Географический диктант - ежегодная акция, которая проводится уже в пятый раз подряд. Инициатива принадлежит президенту России Владимиру Путину и главе оборонного ведомства РФ Сергею Шойгу. Целью мероприятия является популяризация знаний по географии, а также стимулирование интереса к ее изучению.

В первой акции приняли участие более 72 человек, с тех пор количество участников Географического диктанта неуклонно растет. Региональные площадки организованы в каждом из 85 субъектов Российской Федерации.