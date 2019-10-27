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«Примерили голливудский шаблон»: Бутина о том, как медиа США создавали из нее «агента»

Тамара Астапенкова
01:32 27.10.2019
История Бутиной стала одной из главных на американском телевидении. Без «шпионского лоска» образ быстро потерял бы привлекательность для зрителя, уверена девушка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Американские СМИ создали для Марии Бутиной образ «шпионки из России», который перекликается с популярным фильмом «Красный воробей». По словам освобожденной россиянки, на нее «примерили голливудский шаблон», который понятен большинству американцев. Об этом Бутина рассказала в интервью RT.

«Взяли просто голливудский шаблон, почему-то примерили на меня. В качестве доказательства моей вины указали цвет моих волос, определенные параметры моей фигуры. Вот так все должно быть, потому что мы это видели в кино», - рассказала Мария.

Бутина добавила, что ее история стала одной из главных на американском телевидении. Без «шпионского лоска» образ быстро потерял бы привлекательность для зрителя, уверена девушка.

«Ведь если убрать этот элемент, который они привнесли (секс за деньги и все такое), то сам кейс, даже если он останется, он же очень скучный. Была ли там деятельность иностранным агентом, не было... Это же бумажный кейс, очень такой бюрократический. Но они добавили в него цвета», - рассказала Бутина в интервью.

По словам Марии, в США не существует правосудия, а миф о «правовом государстве» на деле является иллюзией. С этим связан высокий процент дел с признанием подсудимыми своей вины.

«К сожалению, я убедилась, что правосудия в Америке нет. Когда больше 90% людей признают себя виновными и никогда не идут на суд присяжных? Потому что они знают, что их обвинят… О каком правосудии вообще говорить-то можно?», - сказала россиянка.

Россиянка была арестована в США 15 июля 2018 года. Ее обвинили в работе иностранным агентом без регистрации, за что предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. 26 октября Мария Бутина вернулась домой.

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«Примерили голливудский шаблон»: Бутина о том, как медиа США создавали из нее «агента»
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