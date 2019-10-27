Эксперт усомнился в достоверности информации о ликвидации аль-Багдади

Трудно сказать, действительно ли мертв глава ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади, поскольку США ранее неоднократно заявляли о его ликвидации. Об этом «Звезде» сообщил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Кто его знает. Трудно сказать, когда столько раз сообщают, а потом выясняется, что нет», - подчеркнул он.

Вместе с тем Багдасаров отметил, что теперь США нужно предоставить доказательства ликвидации главаря-террориста.

Ранее в Сети появились ролики, предположительно, ликвидации аль-Багдади. В одном из них показан якобы сам момент операции, а в другом - последствия. При этом в настоящее время никакой официальной информации о ликвидации аль-Багдади нет.

Поводом к предположениям о том, что в Сирии погиб главарь ИГИЛ*, изначально стал твит американского президента Дональда Трампа, который неоднозначно заявил, что «произошло что-то крупное».

Позже в Белом доме объяснили значение этой публикации: якобы Трамп готовит важное сообщение, которое озвучит в 9 утра (16:00 по Москве) сегодня, 27 октября.

Об убийстве аль-Багдади западные СМИ заявляли неоднократно. Однако информация о гибели главаря ИГИЛ* так ни разу и не подтвердилась.

*ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ