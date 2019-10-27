Неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников в Техасе

Неизвестный открыл огонь по людям на вечеринке в Техасе. В результате стрельбы погибли два человека, еще 20 пострадали.

Стрельба произошла в городе Гринвилл на вечеринке, посвященной встрече выпускников Техасского университета A&M. Все детали случившегося уточняются.

По неподтвержденной информации, размещенной в Twitter, стрельба велась из винтовки. На месте происшествия работает полиция. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.