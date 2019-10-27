Российские военнослужащие в Таджикистане написали Географический диктант

В Таджикистане военнослужащие 201-й российской базы и члены их семей приняли участие в пятой ежегодной акции Географический диктант. Свои знания сумели проверить более 300 человек, среди которых сами военные, их близкие и представители юнармейского движения.

В проверочный диктант были включены 30 тестовых задач на знание и определение географических достопримечательностей России, озер и рек. Для успешного выполнения заданий требовалось умение работать с картой.

«Я впервые решила принять участие в таком мероприятии, как Географический диктант. Дети у меня писали в прошлом году, и мне стало очень интересно самой, и я решила проверить свои силы и знания. Я посмотрела вопросы прошлого года на сайте и удивилась тому, насколько они непростые, очень интересные», - рассказывает супруга военнослужащего Наталья Агеева.

Акция состоялась на двух специально зарегистрированных для этого площадках на базе среднеобразовательных школ Минобороны России в городах Душанбе и Бохтар.

«Вопросы очень интересные, подборка осуществлена таким образом, что есть как легкие, так и довольно сложные задания, которые заставляют задуматься. Я прибыл сюда вместе с семьями военнослужащих. Считаю это мероприятие очень интересным и познавательным», - поделился своими впечатлениями военнослужащий 201-й базы ВС РФ в Таджикистане Александр Маликов.

Помимо военнослужащих и членов их семей, в написании диктанта приняли участие ученики местных школ, педагоги и представители российского посольства.

Географический диктант проводится по инициативе российского лидера Владимира Путина с 2015 года. Главной целью акции является популяризация географических знаний о России среди населения.