Губернатор назвал глупостью план США по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал план, при котором Россия может потерять регион из-за операции НАТО, «бульварным чтивом». Доклад научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера, в котором американец говорит о возможной военной операции РФ по захвату Эстонии, Латвии и Литвы, политик предложил номинировать на литературную премию.

«У них есть знаменитая премия "Небьюла" за фантастическую литературу - мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», - заявил Алиханов в разговоре с РБК.

Ранее Ричард Хукер опубликовал доклад, в котором предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата отделенного от основной части страны российского региона в случае вооруженного столкновения. Представитель Джеймстаунского фонда считает, что Россия с помощью противовоздушной и противоракетной обороны сможет обезопасить Калининградскую область. Однако, по мнению американца, если Польша и США нарастят в регионе присутствие Сухопутных войск, Москва не выдержит натиска и отступит. Хукер утверждает, что на прорыв обороны американская и польская армии потратят две недели. Он также предполагает, что в возможной «войне» США и Польше помогут Германия, Финляндия и Швеция.

Согласно плану американца потенциальные боевые действия будут нести исключительно региональный характер.