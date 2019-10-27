В Сети появилось видео с предположительного места ликвидации Абу Бакра аль-Багдади

Пользователи Сети распространяют видеоролик, предположительно, снятый на месте ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Кадры были опубликованы в Twitter.

На видео, которое разместил в Интернете Мохаммед Рашид (Mohamad Rasheed), показаны руины. Также в ролике видна воронка, образовавшаяся, предположительно, после взрывов.

Это уже не первое видео, посвященное теме ликвидации аль-Багдади. Ранее в социальной сети появился ролик, в котором якобы показан сам момент уничтожения главы террористической группировки ИГИЛ*.

Информацию о ликвидации главаря-террориста ранее опубликовал телеканал Fox News со ссылкой на неназванный осведомленный источник. Официального подтверждения или опровержения ликвидации аль-Багдади пока не поступало.

Между тем президент США Дональд Трамп ранее опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором заявил, что «произошло что-то крупное». Однако о чем конкретно идет речь, американский лидер не уточнил.

Позже в Белом доме рассказали, что Трамп готовит некое важное заявление, которое озвучит сегодня, 27 октября, в 9 утра (в 16:00 по Москве).

Об убийстве аль-Багдади западные СМИ заявляли неоднократно. Однако информация о гибели главаря ИГИЛ* так ни разу и не подтвердилась.

*ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ