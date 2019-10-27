В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

В воскресенье, 27 октября, в России заканчивается переходный период для регистрации беспилотных летательных аппаратов массой от 0,25 до 30 кг. С этого дня их регистрация будет обязательной.

Граждане, не успевшие до 27 октября подать заявление на постановку на учет БПЛА, смогут направить его в Росавиацию в любое время.

«Правилами учета Росавиации не предоставлены полномочия по введению штрафных санкций за несвоевременную подачу заявлений», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Росавиации.

Генерального директор ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев, в свою очередь, напомнил, что штраф будет взиматься с владельцев беспилотников не за отсутствие регистрации у аппарата, а за его полет.

«Штраф до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц», - уточнил Бабинцев.

Напомним, закон об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов вступил в силу 27 сентября текущего года. Он предусматривал 30-дневный переходный период, в течение которого владельцам БПЛА было рекомендовано зарегистрировать свои дроны в Росавиации.