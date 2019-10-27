Врач перечислила главные ошибки в кормлении детей

В основе детского рациона на ранних этапах должны быть свежие продукты, а не специально приготовленные смеси и пюре. К такому неожиданному выводу пришла испанский диетолог Лусия Мартинес. Специалист уверена, что большинство еды, которая рассчитана специально на детей, вредит их здоровью из-за большого содержания сахара.

Именно поэтому эксперт в питании настоятельно рекомендует родителям отказаться от продуктов промышленного производства. Еще один бич современности - однородная структура детского питания, уверена Мартинес.

«Если ребенок начинает пробовать твердую пищу, то он исследует, изучает структуры и вкусы, начинает понимать, что еда неоднородна, таким образом, у него формируется более широкое представление. Если же мы даем ему пюре, каши и молочные смеси, то ребенок становится пассивным», - считает диетолог.

Еще одной ошибкой взрослых является формирование неправильного пищевого поведения у детей, сообщает портал La Vanguardia. Родители зачастую поощряют детей вредной пищей, посещая по праздникам рестораны быстрого питания. И наоборот, в случае если малыш провинился, в его тарелке появляются полезные продукты, употребление которых ассоциируется у него с наказанием, считает диетолог.

Ситуацию необходимо менять, уверена она, и вместо наггетсов, рыбных палочек и бутербродов с колбасой приучать детей к свежему и полезному меню, состоящему из мясных, рыбных и овощных блюд. Также нельзя недооценивать силу собственного примера, напоминает Мартинес.