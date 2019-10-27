Россиянка впала в кому во время отдыха в Турции

Жительница Санкт-Петербурга во время отдыха в Анталье попала в больницу с отеком головного мозга.

По словам матери пострадавшей, ее дочери стало плохо утром. Известно, что у россиянки проблемы с кровообращением головного мозга.

Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург», женщина в настоящее время находится без сознания на искусственной вентиляции легких.

До тех пор, пока срок действия путевки не был просрочен, россиянку навещала мать. После этого отчеты о здоровье пострадавшей стали присылать ее родственникам на английском языке.

Медики не дают разрешения на транспортировку женщины обратно в РФ.

Как сообщил «Звезде» дипломатический источник, знакомый с ситуацией, состояние россиянки оценивается как тяжелое.