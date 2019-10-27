СМИ: местонахождение главаря ИГ* американцам помогла установить иракская разведка

Национальная разведывательная служба Ирака помогла США установить местонахождение лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Информацию о ликвидации главаря ИГИЛ* ранее опубликовал телеканал Fox News со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

В этой операции, по данным иракского информационного агентства INA, было задействовано восемь американских вертолетов. Фрагмент видео с предположительными кадрами нанесения авиаударов был также опубликован в Сети.

По информации того же агентства, операция якобы была проведена в ночь на 27 октября и продолжалась полтора часа. Источники в силовых структурах Ирака сообщили, что, помимо аль-Багдади, в результате ударов погибли две его жены и еще шесть человек.

Американские источники при этом утверждают, что лидер ИГИЛ* и его жены погибли от взрывных устройств, которые они сами привели в действие.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в Twitter загадочный пост, в котором написал, что «произошло что-то очень крупное». Позднее стало известно, что президент США выступит с официальным заявлением. По предположениям СМИ, речь может пойти и о произошедшей операции.

*«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ