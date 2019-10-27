Более 40 рейсов задержаны в столичных аэропортах

Более 40 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах. Об том свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково вовремя не вылетели пассажиры 13 рейсов, один вылет отменили вовсе, в Домодедово 15 рейсов задержаны, десять отменены, в Шереметьево электронное табло сообщает о задержке вылетов двух самолетов. О причинах сбоя в расписании ничего не сообщается.

Между тем информация о задержке или отмене рейсов, а также о причинах произошедшего должна доводиться до пассажиров посредством громкой связи в аэропортах, а также выводиться на информационные табло в залах ожидания. К этому часу задержки составляют 30 и более минут.