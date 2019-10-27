Эсминец «Быстрый» во Владивостоке принял на борт участников Географического диктанта

Сегодня вся страна пишет Географический диктант. Военнослужащие российской армии в числе первых. В этом году в международной просветительской акции примут участие 230 тысяч военнослужащих и членов их семей.

Диктант состоится на специально зарегистрированных площадках, которые размещены в воинских частях и на кораблях, в военно-образовательных организациях, а также на военных базах.

К примеру, во Владивостоке будут действовать сразу несколько таких площадок, одна из которых на эсминце «Быстрый», чей экипаж подошел к диктанту во всеоружии.

«Вопросы первого диктанта можно было назвать пугающими, они были очень тяжелые. В последующие годы вопросы стали более интересными, к ним добавили иллюстрации. Новые темы более познавательные, и когда узнаешь правильный ответ, то понимаешь, что ты его знал и ничего сложного в нем не было, но ты просто не смог сопоставить знания с тем, что прочитал», - уверен старший мичман радиотехнической боевой части Михаил Макаренко.

Будущие моряки делают ставку на современные технологии. Всю ночь накануне диктанта курсант Нахимовского училища Егор Фролов провел в Сети, изучая на сайте Русского географического общества результаты диктантов прошлых лет и искал ответы на самые каверзные вопросы.

«Посмотрел в Интернете на сайте географического диктанта, какие могут быть задания, какого типа задачи будут в этой работе. Проверю свои знания и, может быть, узнаю, что-то новое», - рассчитывает курсант-мореход.

Списать на Географическом диктанте не получится, задания для каждого индивидуальные. Участнику присваивается специальный номер, введя который в особое поле на сайте Русского географического общества, он сможет узнать свои результаты.

Всероссийская акция Географический диктант организована Русским географическим обществом по инициативе президента страны Владимира Путина. Диктант проводится ежегодно с 2015 года, его главной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди ее населения.