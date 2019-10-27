Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эсминец «Быстрый» во Владивостоке принял на борт участников Географического диктанта

Ян Брацкий
10:56 27.10.2019
В этом году в написании Географического диктанта примут участие 230 тысяч военнослужащих российской армии и членов их семей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны РФ

Сегодня вся страна пишет Географический диктант. Военнослужащие российской армии в числе первых. В этом году в международной просветительской акции примут участие 230 тысяч военнослужащих и членов их семей.

Диктант состоится на специально зарегистрированных площадках, которые размещены в воинских частях и на кораблях, в военно-образовательных организациях, а также на военных базах.

К примеру, во Владивостоке будут действовать сразу несколько таких площадок, одна из которых на эсминце «Быстрый», чей экипаж подошел к диктанту во всеоружии.

«Вопросы первого диктанта можно было назвать пугающими, они были очень тяжелые. В последующие годы вопросы стали более интересными, к ним добавили иллюстрации. Новые темы более познавательные, и когда узнаешь правильный ответ, то понимаешь, что ты его знал и ничего сложного в нем не было, но ты просто не смог сопоставить знания с тем, что прочитал», - уверен старший мичман радиотехнической боевой части Михаил Макаренко.

Будущие моряки делают ставку на современные технологии. Всю ночь накануне диктанта курсант Нахимовского училища Егор Фролов провел в Сети, изучая на сайте Русского географического общества результаты диктантов прошлых лет и искал ответы на самые каверзные вопросы.

«Посмотрел в Интернете на сайте географического диктанта, какие могут быть задания, какого типа задачи будут в этой работе. Проверю свои знания и, может быть, узнаю, что-то новое», - рассчитывает курсант-мореход.

Списать на Географическом диктанте не получится, задания для каждого индивидуальные. Участнику присваивается специальный номер, введя который в особое поле на сайте Русского географического общества, он сможет узнать свои результаты.

Всероссийская акция Географический диктант организована Русским географическим обществом по инициативе президента страны Владимира Путина. Диктант проводится ежегодно с 2015 года, его главной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди ее населения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.10.2019, 05:00
Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани
Дата27.10.2019, 05:00
Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани
Дата27.10.2019, 10:55
Тарасова оценила выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата27.10.2019, 07:19
Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году
Дата26.10.2019, 15:13
Маклеры, кооперативы и МЖК: как решали квартирный вопрос в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:51 В стране и мире
Врач перечислила главные ошибки в кормлении детей
11:50 В стране и мире
Россиянка впала в кому во время отдыха в Турции
11:47 Спорт
Видео
Жулин назвал «другим измерением» выступление Трусовой на Skate Canada
11:31 В стране и мире
СМИ: местонахождение главаря ИГ* американцам помогла установить иракская разведка
11:19 В стране и мире
Более 40 рейсов задержаны в столичных аэропортах
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»
Неземная любовь: нетрезвые пассажиры предались страсти на борту рейса Москва - Владивосток
Видео
Бровки домиком: в Сети обнаружен самый довольный посетитель ветклиники
«Что-то крупное случилось»: загадочный твит Трампа оставил пользователей в недоумении
«Ядовитый» туман окутал зону отчуждения в Чернобыле
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс. рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.