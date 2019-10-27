Кардиган Курта Кобейна продали за рекордную сумму

Кардиган лидера американской рок-группы Nirvana Курта Кобейна стал самым дорогим свитером, когда-либо проданным на аукционе. Об этом сообщили в компании Julien's Auctions, организующей торги.

25 октября этот предмет одежды рок-музыканта купили за 334 тысячи долларов. В оливковом кардигане, как сообщается, Кобейн выступал на MTV Unplugged в 1993 году.

Ранее кардиган принадлежал неназванному бизнесмену, который приобрел его четыре года назад за цену, которая почти в 2,5 раза ниже нынешней, - 137,5 тысяч долларов.

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Бывший владелец хранил завернутый в специальную бумагу свитер музыканта в сейфе. Он рассказал, что кардиган не стирали с тех пор, как его в последний раз надевал Курт Кобейн, – на нем остались прожженные дыры от сигарет и отсутствует одна пуговица.

Кроме кардигана Кобейна, на этом же аукционе с молотка ушла его гитара Fender Mustang, а также мотоцикл американского певца Элвиса Пресли и бархатный пиджак Майкла Джексона.