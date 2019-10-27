Ученые выявили неожиданные свойства картофельного пюре

Употребление в пищу картофельного пюре во время длительных физических нагрузок так же эффективно, как и использование специального углеводного геля. Его применяют опытные спортсмены для повышения работоспособности и поддержания уровня глюкозы в крови.

В научном эксперименте ученых из Университета Иллинойса (США) приняли участие 12 добровольцев, которые крутили педали велосипеда в среднем 267 километров в неделю. После этого эксперты проводили короткие динамические тесты.

«Добровольцев разделили на три группы. Во время тренировок участники из первой группы принимали только воду, добровольцы из второй - добавки в форме геля, остальным давали картофельное пюре», - сообщается на страницах отчета, опубликованного порталом La Vanguardia.

На протяжении всего эксперимента медики пристально следили за состоянием здоровья испытуемых. Им постоянно измеряли температуру тела и уровень глюкозы в крови. Кроме того, врачи следили за реакцией желудочно-кишечного тракта велосипедистов.

После проведения всех тестов выяснилось, что концентрация глюкозы в плазме крови была почти одинаковой у всех участников эксперимента, что позволило сделать выводы о пользе картофельного пюре.