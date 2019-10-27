«Мисс Украина» высказалась о вреде патриотизма в стране после скандала с Крымом

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина - 2019» и претендентка на победу в конкурсе «Мисс мира» Маргарита Паша резко высказалась о патриотизме в своем Instagram-аккаунте в stories.

Девушка выложила скрин новости, в которой говорилось, что она уклончиво ответила на вопрос о принадлежности полуострова Крым. Снимок модель сопроводила цитатой писателя Олдоса Хаксли.

«Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели», - сказано в комментарии к публикации.

Ранее Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма. По словам уроженки Харькова, на полуострове она бывала в детстве, а ее любимые места - Ялта и Форос.

«Крым - всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам», - ответила девушка на вопрос журналиста о принадлежности полуострова.

При этом модель добавила, что желает Крыму «только процветания».

Ответ Маргариты вызвал бурю негодования в украинском обществе. Многие украинцы начали критиковать девушку, засыпая ее соцсети гневными комментариями.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума. Большинство жителей полуострова тогда проголосовали за присоединение к России.