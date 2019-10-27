Ураганный ветер сдул многотонный мост в США: видео
По сообщениям представителей воздушной гавани, во время инцидента никто не пострадал.
© Видео: flymemphis, twitter © Фото: flymemphis, twitter
Ураганный ветер сдул телескопический трап в аэропорту американского города Мемфис (штат Теннесси). Камеры видеонаблюдения запечатлели момент инцидента.
На записи видно, как во время урагана многотонная конструкция внезапно приходит в движение, подминая под себя несколько автомобилей, находившихся рядом. Останавливается мост лишь тогда, когда ветер впечатывает его в здание терминала воздушной гавани.
«К счастью, никто не пострадал во время инцидента», - говорится в комментарии аэропорта к опубликованному в Twitter видео.
Ранее в Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как сильный ветер привел в движение огромное колесо обозрения в Японии.