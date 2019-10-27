Посольство РФ потребовало от США прекратить охоту за россиянами

Посольство РФ в США потребовало прекратить охоту за россиянами. Дипмиссия отреагировала на высказывания американских коллег о правомерности обвинений в адрес гражданки России Марии Бутиной, осужденной в Соединенных Штатах на 18 месяцев по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом.

«Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах еще остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход - использование имеющихся механизмов правового сотрудничества», - говорится в сообщении посольства РФ на официальной странице в Twitter.

Ранее посольство США в РФ заявило о справедливости обвинений в адрес Бутиной, которая вернулась в Москву в субботу, 26 октября.

Мария Бутина объяснила, почему частично признала свою вину. По ее словам, надежды на справедливый суд не было. Девушка добавила, что по статистике в 98-99% случаев обвиняемые в США признают вину, так как у присяжных выиграть суд практически невозможно. Если бы она поступила по-другому, то ей грозил бы длительный срок заключения.