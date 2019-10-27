СК РФ начал проверку после исчезновения самолета под Пермью

В Пермском крае начата доследственная проверка Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ по факту исчезновения пилота легкомоторного самолета Сеssna-172.

«26 октября 2019 года в 11 часов 30 минут по местному времени осуществил вылет легкомоторный самолет Сеssna-172 с территории взлетно-посадочной площадки, расположенной в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края, в направлении поселка Фролы Пермского района Пермского края. До настоящего времени самолет к месту назначения не прибыл. На борту воздушного судна находился пилот», - говорится в официальном сообщении.

Ранее были организованы поиски пропавшего самолета. Спасатели и добровольцы начали осмотр района, в котором, предположительно, мог находиться летающий аппарат. Известно, что Сеssna-172 после вылета пропала с радаров, после этого пилот на связь не выходил, экстренных сообщений с борта не поступало.

Член Федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Юрий Гилей предположил в разговоре со «Звездой», что пропавшим пилотом может оказаться его коллега Геннадий Белоглазов. По предположению Гилея, самолет скорее всего отклонился от курса.

В настоящее время следователями проводятся необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.