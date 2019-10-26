Ученые раскрыли тайну четырех арктических «монстров»

Несколько миллионов лет назад на планете существовали гигантские динозавры, считают палеонтологи. В настоящий момент ученым известно о четырех видах необычных рептилий. Это криолофозавр, моррозавр, дромеозавр и пока еще не определенный вид, относящийся к роду Aristonectes.

Скелеты этих доисторических животных были найдены на острове Симор в Антарктиде около 30 лет назад. После многолетних исследований ученые пришли к выводу, что обнаруженные останки принадлежат древнейшему и одному из самых крупный хищников из семейства плезиозавров.

Первую найденную рептилию палеонтологи назвали криолофозавром. Он перемещался на двух ногах, передние лапы при этом, как у всех теропод, были недоразвитыми и короткими. Длина тела хищника достигала восьми метров. У динозавра был узкий череп с огромной пастью, усеянной зубами. Он обитал на суше примерно 200 миллионов лет назад – тогда, когда Антарктида еще не была покрыта льдом.

Второй экземпляр – моррозавр. Это новый вид птицетазовой рептилии в длину был около пяти метров и ходил на двух ногах. На континенте динозавр проживал в конце мелового периода.

Третий вид рептилий – дромеозавр. До октября 2019 года ученые не могли описать ископаемое из-за фрагментарности. Наконец, по реконструкции левой части стопы рептилии им удалось определить принадлежность к виду. Динозавр оказался крупным – длиной 2 метра, а жил он примерно 70 миллионов лет назад.

И вид последнего, самого необычного экземпляра плезиозавра, палеонтологам пока определить не удалось . Известно, что он принадлежит к роду Aristonectes и приспособлен к жизни в море. Но, в отличие от сородичей, у рептилии короче шея и крупнее голова. Взрослая особь найденного динозавра, по оценкам ученых, в длину может достигать 12 метров, а весит она примерно 13 тонн.

Найденный экземпляр — крупнейший из известных на сегодня ариктонеков, уточняют ученые в научном журнале Cretaceous Research.

Гигантизм найденных динозавров палеонтологи объяснили охлаждением морской воды в конце мелового периода. Скорее всего, из-за скапливания более холодных вод в Антарктиде плезиозавры смогли освоить новую экологическую нишу и после этого стали производить на свет более крупное потомство.