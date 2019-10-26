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Алюминиевый ужин: эксперты назвали главную опасность фольги

Наталия Майорова
09:21 26.10.2019
Специалисты убеждены, что частицы алюминия из фольги способны просачиваться в пищу, а затем накапливаться в организме.
Алюминиевый ужин: эксперты назвали главную опасность фольги
© Фото: pixabay

Процесс приготовления пищи может быть опасным, если продукт запекается в алюминиевой фольге. Таким образом, человек может съесть до двух миллиграммов алюминия, сообщает aif.ru.

Речь идет о процессе лигирования, когда частицы этого вещества могут просачиваться в пищу. Если же до запекания добавить к продукту лимонный сок или пряности, то металла в нем станет еще больше.

Специалисты отмечают: минимальное количество алюминия не несет вреда организму, однако этот металл имеет свойство накапливаться. Таким образом, влияние алюминия на здоровье может проявиться годами позже.

По данным ВОЗ, человек может без вреда для организма употреблять почти 40 миллиграммов алюминия на килограмм массы тела в день. Однако фольга - не единственный «хранитель» этого вещества.

«Алюминий - третий по распространенности в биосфере элемент. Он есть в том числе и в продуктах - например, в сыре, соли, чае, специях», - отметил руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов.

Он подчеркнул: из алюминия делают посуду, есть даже лекарства, содержащие это вещество. Этот металл также может содержаться в антиперспирантах.

По словам Мосова, если алюминий попадет в организм в виде растворимой соли, то окажет токсическое действие на мозг, печень и другие паренхиматозные органы. Наиболее распространенными симптомами отравления являются боль в костях, мышечная слабость, судороги в мышцах, анемия, а также заболевания дыхательной системы, нарушения в работе нервной системы. Детям же переизбыток алюминия грозит задержкой роста и развития.

Чтобы обезопасить себя от вредного влияния алюминия, следует кипятить предметы домашней утвари перед применением. Например, разогревать воду в кастрюле до тех пор, пока поверхность не станет матовой, и погрузить туда ложки или вилки.

Также можно заменить алюминиевую фольгу на кулинарную бумагу. А вот хранить жидкие продукты и блюда с высокой кислотностью в алюминиевой посуде крайне нежелательно.

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