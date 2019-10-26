В музыке Егора Крида нашли следы «сатанизма»

В Роскомнадзоре назвали песни Егора Крида «сатанинскими». В службе отметили, что артист является ярким представителем «агрессивной антироссийский субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма».

«Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян», - подчеркивается в сообщении.

В Роскомнадзоре также добавили, что песни Крида являются опасными для развития детей и подростков, и провоцирует среди них «проституированное поведение».

Более того, специалисты отметили, что музыка исполнителя вызывает у несовершеннолетних «стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта».

В заключение, служба призвала изменить возрастную маркировку мероприятий с участием музыканта на «18+», уточняет «360».