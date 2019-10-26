В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе в Улан-Удэ

Все пострадавшие при пожаре в кафе в Улан-Удэ осмотрены. Пятеро из них отпущены домой, семеро остаются в больницах, двое из которых – в тяжелом состоянии. Об этом «Звезде» сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

«Состояние ребенка тяжелое, находится в реанимации, у него ожог 15% тела. В больнице скорой медицинской помощи – одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации – у нее 40% ожога, две пострадавшие с 35% ожога находятся в отделении гнойной хирургии. И еще одна в отделении травматологии с закрытой черепно-мозговой травмой и вывихом первого пальца и ушибом мягких тканей. Еще двое отпущены, у них множественные ссадины верхних конечностей», - рассказал Самбуев.

Пожар в кафе в Улан-Удэ произошел утром, 26 октября. Причиной стал взрыв бытового газа.