В ПФР рассказали, кому отказывают в начислении пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, кому отказывают в назначении страховой пенсии. Речь идет о 3% россиян.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ПФР, это происходит из-за того, что у людей не хватает страхового стажа или пенсионных баллов. С этим могут столкнуться люди, которые продолжительное время работали неофициально, и, соответственно, работодатели не делали за них отчисления.

Таким образом, при наступлении пенсионного возраста, человек начинает обращаться за страховой пенсией, но получает отказ. В результате, он может претендовать лишь на социальную пенсию, которая, как правило, ниже страховой. Платить ее начинают на пять лет позже наступления пенсионного возраста.

В ПФР отметили: чтобы не остаться в пожилом возрасте без средств к существованию, следует либо работать официально и получать «белую» зарплату, либо самостоятельно заботиться о будущей пенсии и делать отчисления в фонд. Для этого необходимо подать заявление в ПФР и делать периодические взносы, которые нужно перечислять через банк по реквизитам, сообщает сайт «Российской газеты».