«Долгий и болезненный опыт»: Бутина возвращается в Россию

Это был очень долгий и болезненный опыт. Так осужденная в США по подозрению в работе иностранным агентом Мария Бутина прокомментировала свой арест. Об этом она рассказала журналистам, которые вместе с ней летят из Майями в Москву.

«Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось, всего несколько часов. Вам спасибо за поддержку вашу. Я очень-очень жду, когда самолёт приземлится и наконец-то я окажусь на родной земле. Это был очень долгий и болезненный опыт» - заявила россиянка в интервью RT.

Ожидается, что самолет с Марией Бутиной приземлится в столичном аэропорту «Шереметьево» в субботу, 26 октября в 12.15 мск. За день до этого россиянка подписала документы об освобождении из тюрьмы и вылетела на родину.

Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года, ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам заключения.