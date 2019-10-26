Куски металла и кровь: опубликованы кадры с места ДТП в Алтайском крае

Кадры страшного ДТП в Алтайском крае опубликованы в Сети. Инцидент произошел на 74-м километре федеральной трассы А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов.

На ролике видно, как у обочины стоят два транспортных средства: частный микроавтобус и минивэн. При этом, на месте происшествия уже работают спасатели.

Ранее в МЧС РФ сообщили о пяти жертвах ДТП, среди которых – ребенок. Также известно о пяти пострадавших. Всего в обеих машинах находилось 15 человек.

Видео было опубликовано в социально сети «ВКонтакте».