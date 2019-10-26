Назван самый страшный сериал всех времен

Составлен рейтинг самых страшных сериалов за всю историю. Всего в перечень вошли 30 картин.

Лидером стала многосерийная драма Дэвида Линча «Твин Пикс», которая вышла на экраны в 1990 году. На второй строчке оказался сериал «Сумеречная зона», премьера которого состоялась в 1959 году. А «бронзу» забрал вышедший на экраны в 2012-м году «Ганнибал».

Также в рейтинг вошли «Секретные материалы», «Баффи», «Черное зеркало», «Американская история ужасов», «Ходячие мертвецы» и многие другие. Последняя строчка перечня досталась канадскому сериалу «Боишься ли ты темноты?». Рейтинг был составлен журналом Rolling Stone.