Назван самый страшный сериал всех времен
На первой строчке оказался «Твин Пикс», а на последней - «Боишься ли ты темноты?».
© Фото: Frank Röder, imageBROKER.com, Globallookpress
Составлен рейтинг самых страшных сериалов за всю историю. Всего в перечень вошли 30 картин.
Лидером стала многосерийная драма Дэвида Линча «Твин Пикс», которая вышла на экраны в 1990 году. На второй строчке оказался сериал «Сумеречная зона», премьера которого состоялась в 1959 году. А «бронзу» забрал вышедший на экраны в 2012-м году «Ганнибал».
Также в рейтинг вошли «Секретные материалы», «Баффи», «Черное зеркало», «Американская история ужасов», «Ходячие мертвецы» и многие другие. Последняя строчка перечня досталась канадскому сериалу «Боишься ли ты темноты?». Рейтинг был составлен журналом Rolling Stone.