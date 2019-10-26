Двенадцать человек пострадали при взрыве в кафе в Улан-Удэ
Семнадцатилетний ребенок и один взрослый находятся в реанимации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС РФ
Двенадцать человек, включая ребенка, пострадали при пожаре в кафе в Улан-Удэ. Они были доставлены в больницы с ожогами и оглушением от взрывной волны. Об этом «Звезде» рассказали в региональном МЧС.
«В результате обнаружено, что произошел хлопок бытового газа внутри кафе. Очаг ликвидирован на площади 2 квадратных метра», - добавили спасатели.
В Министерстве здравоохранения Бурятии сообщили, что двое из пострадавших – 17-летний ребенок и взрослый – находятся в реанимации, пять человек от госпитализации отказались.