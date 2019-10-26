Пятеро погибших: два микроавтобуса столкнулись в Алтайском крае
В обеих машинах находились 15 человек. Все пострадавшие были эвакуированы.
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В Алтайском крае столкнулись два микроавтобуса. В результате ДТП погибли пять человек, включая ребенка. Также известно о пяти пострадавших, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Авария случилась на 74-м километре федеральной трассы А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов. Участниками аварии стали частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.
По словам спасателей, в обеих машинах находились 15 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.