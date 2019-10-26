Пятеро погибших: два микроавтобуса столкнулись в Алтайском крае

В Алтайском крае столкнулись два микроавтобуса. В результате ДТП погибли пять человек, включая ребенка. Также известно о пяти пострадавших, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Авария случилась на 74-м километре федеральной трассы А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов. Участниками аварии стали частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.

По словам спасателей, в обеих машинах находились 15 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.