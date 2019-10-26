После кнута - пряник: в самолете Бутину накормили и перевели в бизнес-класс

Члены экипажа самолета, совершающего рейс «Майями-Москва», на борту которого находится россиянка Мария Бутина, угостили её тульским пряником и предложили пересесть из эконом-класса в бизнес.

Ожидается, что борт с Бутиной приземлится в столичном аэропорту Шереметьево в субботу, 26 октября в 12.15 мск.

Напомним, Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года, ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. Позже ее приговорили к 18 месяца заключения. После отбытия наказания россиянку перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, где она ожидала депортацию. 25 октября Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и вылетела на родину.