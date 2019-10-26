Эвакуированы 55 человек: под Новым Уренгоем полыхает общежитие
В настоящее время причина пожара устанавливается. Открытое горение происходит на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
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На территории строящегося объекта под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе горит общежитие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
К настоящему моменту были эвакуированы 55 человек.
«В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития на площади 1,2 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.
По данным спасателей, угрозы распространения огня на соседние здания нет. Также не поступала информация о пострадавших.