Эвакуированы 55 человек: под Новым Уренгоем полыхает общежитие

На территории строящегося объекта под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе горит общежитие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

К настоящему моменту были эвакуированы 55 человек.

«В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития на площади 1,2 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, угрозы распространения огня на соседние здания нет. Также не поступала информация о пострадавших.