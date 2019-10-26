Ученые научили крыс водить автомобиль: видео

Профессор неврологии Келли Ламберт с группой ученых университета Ричмонда провели опыт с крысами, научив их водить маленький автомобиль. Исследования показали, что грызуны способны поворачивать устройство в нужном для них направлении, чтобы добраться до угощения.

Исследователи сконструировали автомобиль из пластиковой прозрачной банки, электрического мотора и колес. Для эксперимента были взяты 11 крысят, которых поделили на две группы. Одни росли в обычных условиях, другие – с игрушками.

Сначала ученые научили крыс трогаться на автомобиле с места. Они каждый раз награждали подопытных фруктовыми колечками, если те дотрагивались до маленьких рычажков. Затем крысы проезжали до фруктовых колечек по прямой, а позднее сами поворачивали, если это было необходимо, чтобы добраться до еды, сообщает научный журнал Science Direc.

Ролик, распространенный группой Келли Ламберт в Интернете, показывает, что грызуны с легкостью добираются до необходимой точки назначения. По мнению ученых, они получили очень значимые результаты, которые доказывают, что крысы могут адаптироваться к поставленным задачам лучше, чем предполагалось ранее.