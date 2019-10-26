Грандиозный флешмоб: юнармейцы примут участие в акции в честь 75-летия Победы

К 75-летию Великой победы юнармейцы России принимают участие в масштабной патриотической акции. В проекте задействованы 19 регионов: Севастополь, Дагестан, Адыгея, Краснодарский край, Ростовская, Ярославская, Омская, Новосибирская, Астраханская области, Москва и Санкт-Петербург.

Более 2 тысяч подростков выстроятся в знак, определенный для их региона, образуя «живую» надпись «#75ЛетВеликойПобеды».

«Представьте, как красиво это выглядит с высоты птичьего полета - ребята в юнармейской форме «собираются» в определенный символ. Но не форма красит этих подростков, а те заветы, которым они верны! Прежде чем, надеть значок Движения, они приносят клятву – хранить славу своих предков! Что они и делают – каждый день. Патриотизм, осознанная любовь к Родине и гордость – каждый из ребят, знает, что такое присяга на верность!», объяснил начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.

Съемки проходят в значимых для всей страны местах. В Твери флешмоб провели на площади у обелиска Победы, в Астрахани – на территории Кремля, в Санкт-Петербурге – у Петропавловской крепости, в Ставрополе – рядом с памятником Вечной Славы, в Омске – перед Мемориальным комплексом в парке имени 30-летия Победы, в Волгограде – на Мамаевом Кургане.

Юнармейцы участвуют в патриотической акции совместно с Российским военно-историческим обществом и Агентством развития внутреннего туризма.

«Для меня это на самом деле очень важно, мы поддерживаем память. Ветераны рассказывают много своих историй, которые также должны оставаться в нашей памяти, и мы должны передавать их из поколения в поколение», - поделился впечатлениями юнармеец из Волгограда Кирилл Суханов.

Этот проект вдохновил ребят на изучение отечественной истории, вызвал интерес к военным подвигам страны и желанию еще больше узнать о победах прадедов. Именно такую цель организаторы и ставили перед собой, планируя масштабную акцию.