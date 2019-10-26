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Посольство РФ прокомментировало возвращение Бутиной

Тамара Астапенкова
04:03 26.10.2019
Дипломаты пожелали россиянке скорейшего воссоединения с родными и восстановления сил.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: mvbutina, facebook.com, Globallookpress

В посольстве России в США заявили, что важным обстоятельством в деле Бутиной является понимание все большим числом американских политиков абсурдности обвинений.

«Важно, что все больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против нее обвинений», - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Дипломаты пожелали приговоренной к 18 месяцам заключения в американской тюрьме россиянке скорейшего воссоединения с родными и восстановления сил.

Ранее стало известно, что Бутина вылетела из Майами в Москву. Она прибудет в российскую столицу рейсом SU-111 26 октября в 12.15 по московскому времени.

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