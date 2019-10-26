Бутина рассказала, что сделает в России в первую очередь

Мария Бутина, депортированная в Россию после 18 месяцев заключения в США, призналась, что ей хочется вернуться к родным и поблагодарить всех людей, кто ее поддерживал.

«Домой хочу. Мне нужно какое-то время адаптироваться. На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», - сказала Бутина журналистам во время следования в Москву.

При этом она добавила, что не справилась бы с трудностями без поддержки, которую ей оказывали граждане России. Бутина также сообщила: первое, что она хочет сделать - это обнять своего отца, который приедет встречать ее в аэропорт, пишет РИА Новости.

О том, как ее доставляли к самолету из тюрьмы, россиянка пока подробно говорить не стала, отметив лишь, что «это было длительное приключение».

Гражданка РФ Мария Бутина была приговорена в США к 18 месяцам заключения за работу незарегистрированным иностранным агентом. После отбытия наказания ее перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, где она ожидала депортацию в Россию.

Накануне Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и дальнейшей депортации на родину.

Ожидается, что самолет с россиянкой приземлится в столичном аэропорту Шереметьево 26 октября в 12.15 мск.