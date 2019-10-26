Орешкин назвал допустимую минимальную ключевую ставку в РФ

Российскому ЦБ не следует снижать ключевую ставку ниже 3 процентов. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По мнению министра, если этого уровня не будет хватать для стимулирования экономики, тогда лучше будет пользоваться механизмом бюджетного стимулирования и увеличивать дефицит.

«Нужно активнее пользоваться мерами бюджетной политики, когда ставки снижаются до уровня инфляции или чуть ниже инфляции. В России при таргете (инфляции - прим. ред.) в 4% уровня процентной ставки базовой ниже 3% лучше не уходить. Если уровня в 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит», - объяснил глава ведомства свою точку зрения в прямом эфире РБК.

Орешкин привел в пример западные экономики и отметил, что низкие процентные ставки усиливают дисбаланс в обществе, увеличивая стоимость активов, которые находятся в собственности у обеспеченной части населения.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития поделился своим мнением по поводу того, какие компании являются будущим России.