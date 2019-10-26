На митинг в столице Чили вышло более миллиона человека: видео

Мэр Сантьяго Карла Рубилар опубликовала на своей странице в Twitter вид чилийской столицы с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что улицы заполнены митингующими. Рубилар сообщила, что на манифестацию собрались около миллиона человек.

«Сегодня Чили переживает исторический момент. В столице на мирный марш собрались около 1 миллиона человек», - написала мэр.

Чиновница добавила, что стране необходимо больше таких мирных манифестаций.

Ранее генеральная прокуратура Чили сообщила о задержании 1462 человек, которые участвовали в массовых беспорядках. Протесты в стране начались после повышения цен на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,04 доллара). С 18 октября беспорядки переросли в столкновения с полицией.