США прекращают полеты на Кубу

США приостанавливают авиасообщение со всеми аэропортами Кубы, кроме аэропорта Хосе Марти в Гаване. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.

«По запросу государственного секретаря, министерство транспорта приостановило до последующего уведомления авиационное сообщение между международными аэропортами США и Кубы», - информирует ведомство.

По данным Госдепа, целью этого решения является предотвращение получения Кубой финансовых средств от поездок граждан Соединенных Штатов. Американским компаниям дается 45 дней на отмену запланированных авиарейсов.

В конце сентября Госдепартамент США ввел санкции против лидера правящей на Кубе Коммунистической партии и бывшего президента страны Рауля Кастро, а также членов его семьи. В ведомстве заявили, что это связано с «грубыми нарушениями прав человека». Лицам, попавшим под ограничения, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.