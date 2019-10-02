Пассажир насмерть забил арматурой кондуктора во Владивостоке

Во вторник, 1 октября, во Владивостоке на конечной остановке трамвая «Сахалинская» неизвестный пассажир напал на 54-летнюю женщину-кондуктора.

Он несколько раз ударил ее по голове металлической арматурой, после чего скрылся. Удары оказались смертельными.

Подозреваемый - мужчина 1980 года рождения. СМИ сообщают, что нападавший психически больной человек.

Следственный комитет Российской Федерации по Приморскому краю возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).