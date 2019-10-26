Президент США Дональд Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям. Он уточнил, что страна добилась определенного прогресса по защите прав интеллектуальной собственности.

Еще в 2017 году Трамп приостановил беспошлинный режим в отношении ряда товаров, привезенных из Украины. Свое решение американский президент объяснял тем, что был обеспокоен уровнем защиты прав интеллектуальной собственности в этой стране.

«После повторного рассмотрения... я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли», - приводит слова Трампа РИА Новости.

Решение вступает в силу 1 ноября. Каким именно товарам восстановят льготы пока неизвестно. Более года назад был отменен беспошлинный ввоз на территорию страны 155 украинских товаров. Тогда лишились льгот продукты пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности и машиностроение.

Ранее частичных договоренностей в области торговли достигли США и Китай. Соединенные Штаты готовы предоставить КНР ряд тарифных льгот, в свою очередь Китай готов идти на уступки по закупкам в сельском хозяйстве. Предполагается, что эти договоренности должны стать первым шагом к перемирию в торговой войне.