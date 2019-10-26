Орешкин рассказал, какие компании являются будущим России

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что IT-компании являются будущим России. По мнению министра, без них экономическое развитие страны - невозможно.

«Невозможно представить наше будущее без Mail.ru и “Яндекс”. Очевидно, что экономика будет развиваться не за счет традиционных секторов, а благодаря компаниям, специализирующимся на цифровизации. Если данные предприятия столкнутся с непреодолимыми трудностями, то наше будущее не станет настолько прекрасным, как хочется», - приводит РБК слова Орешкина.

Отвечая на вопросы читателей издания руководитель ведомства сообщил, что «Яндекс» стал одним из немногих поисковиков, который может конкурировать с Google. Кроме того, возможности российской компании, по словам Орешкина, превосходят достижения американской корпорации.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что сейчас остается открытым лишь вопрос безопасности, но при желании и его можно решить. В качестве примера министр привел Китай, который реализует последовательную политику, направленную на защиту отечественных IT-компаний.