В Калифорнии объявлена самая обширная эвакуация за последние 35 лет

Самая обширная эвакуация за последние 25 лет объявлена в Северной Калифорнии из-за лесных пожаров. Шериф Сонома Каунти объявил об эвакуации минимум 50 тысяч калифорнийцев.

В первую очередь должны покинуть дома жители Хилдсбурга и Виндзора. Такое предписание было выпущено из-за сильных ветров, которые могут обрушиться на регион в ближайшее время и привести к непредсказуемым пожарам.

«Ветры ожидаются где-то между 20.00 и 24.00, и по всем сообщениям они должны быть очень сильными», - приводит Hollywood Reporter слова сотрудника Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Брайана Виторело.

Больше миллиона жителей Калифорнии ждет очередное отключение электричества. Объявлено, что в 36 округах штата, в том числе в районе Сан-Франциско и в винодельческом регионе Сьерра, в течение 48 часов отключение произойдет в 940 тысячах домах и предприятиях.

Ранее сообщалось об эвакуации более 100 тысяч человек в окрестностях Лос-Анджелеса. Вынуждены были покинуть свои дома жители 23 тысяч домов. Пламя бушевало не только в окрестностях города, но и на его улицах. В десятках округов пришлось отключить электроэнергию. Из-за штормового ветра без света остались более 800 тысяч человек. Местные жители скупают воду, консервы и батарейки.